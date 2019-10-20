Глава Киевской области подал в отставку. Его назначал Зеленский

Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян подал заявление об увольнении с должности главы. На этот пост его менее полугода назад назначил президент Украины Владимир Зеленский.

«Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации», — сказано в заявлении Бно-Айрияна, опубликованном в Facebook.

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Свой пост с фотографией документа чиновник подписал словами из произведения Ивана Багряного «Сад Гетсиманський».

«Лучше умереть один раз, умереть гордо, с разбитой душой, чем преклонять колени и умереть дважды — социально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс не умереть совсем», — написал он.

Михаил Бно-Айриян стал губернатором Киевской области 10 июля 2019 года. Раньше он был заместителем директора национальной энергетической компании «Укрэнерго», а также работал на должности директора департамента стратегического планирования и европейской интеграции Минэнерго и угольной промышленности Украины.