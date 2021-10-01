Глава КГБ Иван Тертель пообещал не оставить без ответа убийство сотрудника
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство не оставит без ответа убийство сотрудника Дмитрия Федосюка. По мнению силовика, преступники перешли красную черту, привел слова Тертеля Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Глава комитета госбезопасности заявил, что в КГБ знают, кто является вдохновителем случившегося, и считают, что эти лица перешли красную черту.
«Мы без ответа эту ситуацию не оставим», — рассказал Иван Тертель. Он добавил, что в КГБ этого не забудут.
Глава ведомства также добавил, что семья погибшего Дмитрия Федосюка не останется без поддержки государства. О необходимости помощи Тертелю напомнил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сотрудник КГБ Федосюк участвовал в антитеррористической проверке адресов. В одной из квартир в Минске 28 сентября он получил смертельное ранение. Нападавшего уничтожили ответным огнем.
Позже власти Белоруссии сделали заявление о том, что злоумышленник готовил теракты на территории страны, а президент Александр Лукашенко заявил о том, что гибель сотрудника КГБ не останется безнаказанной.