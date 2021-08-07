Глава КГБ Белоруссии пообещал предъявить козырь против Тихановской

У спецслужб Белоруссии есть козырь против Светланы Тихановской, и в нужный момент они его предъявят. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

«У нас есть что показать», — заявил он в одной из серий документального сериала «Беларусь против цветной революции» на телеканале СТВ.

Тертель добавил, что Тихановская уехала из Белоруссии в Литву самостоятельно, никто на нее не давил. При этом в ее окружении были люди из спецслужб иностранных государств, отметил он.

«Потом с ней поработали спецслужбы, и не только Литвы, и ее поведение изменилось», — добавил глава КГБ.

По его словам, у белорусских спецслужб в то время была информация о том, что определенные силы хотели принести Тихановскую в «сакральную жертву» для того, чтобы потом обвинить власти Белоруссии. У КГБ есть стопроцентная информация о том, что с Тихановской провели работу западные спецслужбы, заключил он.

Светлана Тихановская была основным конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. После того как ЦИК республики объявил о победе на них действующего лидера страны, она обжаловала итоги выборов, а потом уехала в Литву. В это время в Минске и других городах развернулись масштабные акции протестов. Участники выступлений были не согласны с тем, что Лукашенко пойдет на новый президентский срок.