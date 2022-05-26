Глава Казахстана поручил создать для российских бизнесменов режим благоприятствования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать режим благоприятствования для российских предпринимателей, которые разместились на базе Международного финансового центра «Астана». Об этом сообщил RT.

Токаев уточнил, что из России в Казахстан прибыли свыше 200 бизнесменов, разместившихся на базе финансового центра.

«Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей», — обозначил глава государства.

Он добавил, что бизнесмены из РФ будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением прочих вопросов.