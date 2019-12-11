Глава Южной Осетии передал РПЦ мощи святого мученика Иоанна Воина

«Хотел бы, чтобы все эти святыни хранили, оберегали и помогали нашему народу», — заявил Бибилов.

Сообщается, что церковные реликвии главе государства передал российский меценат Юрий Хомяков в ходе рабочей поездки Бибилова в Москву.

Руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков отметил этот поступок как важную инициативу, которая «вызывает уважение».

«На фоне того, что власти Республики Северная Осетия — Алания, к сожалению, до сих пор не смогли наладить отношения с Владикавказской епархией Русской Православной Церкви, инициатива президента Южной Осетии Анатолия Бибилова вызывает исключительное уважение», — пояснил Тюренков.

Он напомнил об имеющихся противоречиях между властями Северной Осетии и православным населением.

«Сегодня югоосетинский президент делает все, чтобы сгладить искусственно созданные противоречия и своим примером показать, какими должны быть отношения светской и духовной властей на православной земле древней Алании», — признал эксперт.