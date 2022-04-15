Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура президентских выборов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов решил оспорить дату проведения второго тура выборов нового главы государства. Об этом сообщили в его штабе.

Второй тур выборов президента Южной Осетии назначили на четверг, 28 апреля. Бибилов решил оспорить дату, так как она выпадает на рабочий день.

«Значительная часть избирателей, находящаяся за пределами Южной Осетии, в России и в Абхазии, будет лишена своих прав, поскольку 28 апреля — это рабочий день», — пояснил РИА «Новости» представитель штаба.

Он добавил, что в Южной Осетии день проведения голосования можно сделать выходным, но в России и Абхазии такой возможности нет.

«В связи с этим Анатолий Бибилов планирует оспорить дату, назначенную Центризбиркомом», — заключил собеседник агентства.

Первый тур президентских выборов прошел в Южной Осетии 10 апреля. Согласно закону, второй этап должен состояться через 15 дней. Центризбирком назначил проведение голосования на 28 апреля, так как выборы не могут проходить в праздничный день. По итогам первого тура лидирует оппозиционер Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов. Бибилов получил 34,95% голосов избирателей.