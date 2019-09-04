Глава ЮАР пообещал пресечь нападения на иностранных граждан
Лидер ЮАР Сирил Рамафоса объявил о своем намерении пресечь нападения на иностранцев, которые продолжаются в республике по сей день. Главу государства процитировало РИА ФАН.
«Южная Африка должна быть страной, где все чувствуют себя в безопасности, включая женщин и иностранных граждан», — обозначил Рамафоса, добавив, что нападения должны быть прекращены.
По данным ИА Nation News, в Кейптауне (столица ЮАР) проходит Международный экономический форум. Одним из важнейших вопросов саммита станет создание рабочих мест в странах Африканского континента. Именно безработица и низкая экономическая активность привели к тому, что социальные противоречия в регионе обострились.