Глава японского Минобороны извинился за шутку о тайфунах

Министру обороны Японии Таро Коно пришлось извиняться за неудачную шутку. Глава ведомства назвал себя «мужчиной, приносящим дождь», связав свое назначение с обрушившимися на страну тайфунами. Юмор политика в стране не оценили.

Таро Коно объяснил суть своего высказывания на заседании парламентского комитета по обороне и внешней политике. Его процитировал телеканал NHK. Министр также попросил прощения у тех японцев, чьи чувства задел.

«Сотрудники сил самообороны все силы отдают своей службе в условиях постоянно повторяющихся тайфунов. Смысл высказывания был в том, что необходимо улучшить отношение к ним», — заметил глава японского Минобороны.

Он признал, что фразу можно было понять неоднозначно, и извинился за это.

Накануне на одном из публичных мероприятий политик рассказал, что «мужчиной, приносящим дождь» его называют избиратели. Коно подчеркнул, что после его назначения на пост министра обороны Япония испытала нашествие уже трех тайфунов. При этом каждый раз были задействованы силы самообороны.

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Японцы сочли высказывание министра оскорбляющим память погибших в результате стихийных бедствий и их родных.

По последним данным, недавние тайфуны нанесли сельскому, лесному и рыбному хозяйству страны ущерба более чем на 1,5 миллиарда долларов. Из-за тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию 12 сентября, погибли почти 90 человек. Пропавшими без вести до сих пор считаются семеро.