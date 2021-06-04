Глава Якутии: в регионе скоро построят автомобильный мост через Лену

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что к 2025 году в Якутске появится автомобильный мост через Лену. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Предполагаем, что стройка начнется уже в этом году, а закончится к концу 2024 или в 2025», — рассказал он.

Также Николаев отметил, что строительство железнодорожного моста было бы нерентабельным.

«От железной дороги мы отказались, так как у нас напротив Якутска уже функционирует станция Нижний Бестях», — пояснил он.