facebook_pixel
    04 июня 2021, 15:14

    Глава Якутии: в регионе скоро построят автомобильный мост через Лену

    Дарья Морозова

    Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что к 2025 году в Якутске появится автомобильный мост через Лену. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Предполагаем, что стройка начнется уже в этом году, а закончится к концу 2024 или в 2025», — рассказал он.

    Также Николаев отметил, что строительство железнодорожного моста было бы нерентабельным.

    «От железной дороги мы отказались, так как у нас напротив Якутска уже функционирует станция Нижний Бестях», — пояснил он.