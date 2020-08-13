Глава избиркома в Витебске признал фальсификации на выборах

Все происходило на одном из участков в Витебске. Чиновник задал вопрос комиссии, как получилось, что Тихановская выиграла. Ему ответили, что «посчитали то, что было». На это представитель местной власти потребовал поменять цифры.

«Сегодня не та ситуация, чтобы эти честные от вас демарши смотреть. Поэтому у меня есть к вам очень жесткое предложение: изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатами», — заявил чиновник.

Учителя заявили, что не смогут после этого смотреть людям и своим ученикам в глаза.

Полную расшифровку разговора опубликовала «Комсомольская правда».

Выборы президента Белоруссии закончились победой действующего лидера Александра Лукашенко. Официальные данные ЦИК — более 80% голосов за Лукашенко. Выборы признаны состоявшимися.