Глава Ирана пообещал снова отказаться от ограничений по ядерной сделке

Иран собирается начать третий этап сокращения своих обязательств по ядерной сделке. Такое заявление сделал президент страны Хасан Роухани в эфире государственного телевидения.

«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», — цитирует президента канал Press TV.

Роухани отметил, что Тегеран намерен отказаться соблюдать ограничения по атомным исследованиям, указанные в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

«Иран готов полностью вернуться к ядерной сделке, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства», — заключил лидер.

Напомним, что в мае этого года Роухани приостановил исполнение Ираном обязательств по ядерному соглашению, чтобы дать другим участникам сделки 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

В июле Тегеран обогатил уран свыше 3,67%, таким образом перейдя на второй этап приостановки. Власти страны пообещали сокращать свои обязательства раз в 60 дней, если другие страны продолжат игнорировать его призывы к соблюдению сделки.