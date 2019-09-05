Глава Ирана пообещал снова отказаться от ограничений по ядерной сделке
«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», — цитирует президента канал Press TV.
Роухани отметил, что Тегеран намерен отказаться соблюдать ограничения по атомным исследованиям, указанные в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
«Иран готов полностью вернуться к ядерной сделке, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства», — заключил лидер.
Напомним, что в мае этого года Роухани приостановил исполнение Ираном обязательств по ядерному соглашению, чтобы дать другим участникам сделки 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению.
В июле Тегеран обогатил уран свыше 3,67%, таким образом перейдя на второй этап приостановки. Власти страны пообещали сокращать свои обязательства раз в 60 дней, если другие страны продолжат игнорировать его призывы к соблюдению сделки.