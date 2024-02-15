15 февраля 2024, 10:08
Глава Интерпола в Молдавии пожаловался на отказ России выдать Илана Шора
Глава Интерпола в Молдавии: Россия отказалась выдать политика Илана Шора
Россия ответила отказом на запрос Молдавии по выдаче председателя запрещенной в республике партии «Шор» Илана Шора. Об этом в эфире местного телеканала TV8 заявил руководитель регионального управления Интерпола Виорел Центиу.
«Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», — подчеркнул он.
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По словам Центиу, российская сторона ранее подтвердила, что Шор находится на территории РФ. Но в выдаче оппозиционного политика позже отказали, сославшись на требование невмешательства Интерпола в чужие «политические, военные, религиозные и расовые вопросы», пояснил руководитель регионального управления ведомства.
Партию «Шор» запретили в Молдавии летом минувшего года. При этом представляющим партию депутатам разрешили продолжать работу в парламенте, но без права интегрироваться в другие политические силы.
В апреле того же главу партии Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению в банковских махинациях.
Молдавия
Россия
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