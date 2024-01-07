Мир 07 января 2024, 07:36 Глава ХСС Зедер предложил передать Киеву ракеты Taurus и «остановить» Россию Глава ХСС Зедер назвал передачу Киеву ракет Taurus «шансом победить» Россию Маркус Зедер / РИА «Новости»

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Лидер оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Киеву ракеты Taurus, чтобы не дать России победить в этом конфликте. Его слова передал T-Online.

На заседании депутатов партии в Верхней Баварии Зедер пояснил, что поставка Taurus якобы даст возможность Украине отразить удары российских беспилотников и ракет. А это, как утверждает немецкий политик, «единственный шанс» для Киева «не дать русским победить».

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По его мнению, победа России грозит Германии и Евросоюзу «проблемой безопасности». Особенно с учетом с того, если США отойдут в будущем от решения крупных международных кризисов. На этом фоне Зедер вновь призвал парламентариев к усилению бундесвера.

Ранее ряд немецких депутатов обратились к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой передать Киеву ракеты Taurus. Они считают, что вопрос поставки ракет «назрел давно».