Глава ХДС заявила о готовности Германии укрепить отношения с Россией

«Мы готовы к этому. Зависит от российского руководства, захотят ли они пожать нашу протянутую руку», — пояснила глава ХДС.

По ее словам, Россия и ранее могла «вернуться» к диалогу с Германией. Она считает, что в число проблем в отношениях между странами вошли события в Крыму, конфликт на Украине и «нарушение ядерных соглашений».