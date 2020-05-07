Глава ХДС заявила о готовности Германии укрепить отношения с Россией
Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председатель немецкой правящей партии «Христианско-демократический союз», заявила, что Германия готова укрепить отношения с РФ в ближайшем будущем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
«Мы готовы к этому. Зависит от российского руководства, захотят ли они пожать нашу протянутую руку», — пояснила глава ХДС.
По ее словам, Россия и ранее могла «вернуться» к диалогу с Германией. Она считает, что в число проблем в отношениях между странами вошли события в Крыму, конфликт на Украине и «нарушение ядерных соглашений».