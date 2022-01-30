Глава ХДС Мерц предостерег ЕС от двух страшных ошибок в отношении России

Попытка отключения России от международной платежной системы SWIFT принесет проблемы Евросоюзу. Об этом заявил в интервью Die Welt председатель немецкой партии Христанско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», — сказал Мерц.

По его мнению, отключение РФ от SWIFТ грорит крушением всей системы и вероятным переходом на китайский аналог.

Еще одна ошибка, которую Евросоюз может совершить в отношении России, заключается в попытках подписать соглашение об ассоциации с Украиной. Оно нарушает торговые договоренности между Киевом и Москвой. Мерц призвал уважительно относиться к обязательствам, которые сотрудничающие с ЕС государства могут иметь перед третьими партнерами.

«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — резюмиров политик.

Ранее Мерц уже предупреждал о том, что возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT может стать «атомной бомбой» для мирового рынка. По мнению Мерца, в случае отключения РФ от SWIFT спад ощутят все экономики, включая немецкую. Кроме того, тотально пострадает мировая торговля.