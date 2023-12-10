Мир 10 декабря 2023, 01:17 Глава ХАМАС сбежал из сектора Газа — СМИ Times of Israel: глава ХАМАС Синвар сбежал из Газы в гуманитарном конвое Unsplash

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Глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем. Для этого он использовал гуманитарный конвой, написало издание The Times of Israel.

«Лидер ХАМАС Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий, спрятавшись в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося на юг», — указали в материале.

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Источник издания утверждал, что глава ХАМАС направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы. Сейчас он якобы прячется в одном из туннелей под городом.

Ранее израильская армия смогла прорваться в центральные районы города Газа. Также она ударила по Великой мечети в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант позже заявил, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар спрятался в бункере, оставив своих командиров подразделений умирать.