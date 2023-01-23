Мир 23 января 2023, 09:34 Глава ГУР заявил, что члена украинской переговорной группы убили в автомобиле СБУ Глава ГУР Буданов: украинского переговорщика Киреева убили в машине СБУ РИА «Новости»

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Дениса Киреева, который был одним из представителей украинской делегации на переговорах с Россией, убили в марте 2022 года в машине Службы безопасности Украины (СБУ). Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Радио Свобода»*.

«Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда сотрудники СБУ провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован в материалах расследования», — сказал он.

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По его словам, Госбюро расследований занимается этим делом. Буданов уточнил, что Киреев ехал в СБУ, но уже при подъезде в здание организации «его перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу». Представитель ГУР отметил, что Киреев был сотрудником разведки, но никак не шпионом.

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Буданов признался, что Киреев должен был затянуть переговорный процесс с Россией и выиграть время для украинской стороны. По его словам, переговорщик лично знал двух человек из российской делегации. Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что похищение и расправа над Денисом Киреевым Службой безопасности Украины было ошибкой.

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