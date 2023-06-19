Мир 19 июня 2023, 21:27 «Буду кошмарить россиян». Глава ГУР Украины опроверг сообщения СМИ о своей гибели Глава ГУР Украины Кирилл Буданов опроверг сообщения СМИ о своей гибели или ранении YouTube

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии для Kyiv Post опроверг сообщения СМИ о своей гибели или ранении. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания.

Он отметил, что сейчас на Украине создается специальный отряд «бессмертных командующих», в числе которых находится сам Буданов, а также главком ВСУ Валерий Залужный. Также в списке, по словам главы ГУР Украины, находятся Степан Бандера, Симон Петлюра и Иван Мазепа.

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«Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям», — заявил Буданов.

Он добавил, что все перечисленные командующие, будут «кошмарить» россиян.

О смерти Буданова ранее сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. По словам политика, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины умер, не приходя в сознание. Данные о смерти Буданова, как заметил Кива, поступили из посольства Украины в Германии.

До этого СМИ сообщали, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Однако, как в последствии заявил представитель ведомства Андрей Юсов, у Буданова все хорошо.

Затем президент Украины Владимир Зеленский 17 июня написал, что Буданов посетил заседание военного кабинета.