Мир 28 ноября 2023, 23:16 Глава ГУР Украины Буданов рассказал о самочувствии отравленной жены Глава ГУР Украины Буданов заявил о хорошем самочувствии отравившейся жены Freepik

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского оборонного ведомства Кирилл Буданов заявил о хорошем самочувствии своей жены Марианны, которой ранее диагностировали отравление тяжелыми металлами. Об этом сообщил портал War Zone.

«Сейчас ситуация хорошая. Мы <…> ждем результатов обследования», — заявил он.

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Ранее украинские СМИ сообщили, что жена Буданова отравилась тяжелыми металлами и попала в больницу. Как отметило издание «Украинская правда», у нескольких работников ГУР были похожие симптомы. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По словам бывшего главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, Марианну могли отравить ртутью и мышьяком. Он объяснил, что эти вещества обнаружили в анализах женщины. При этом у самого Буданова признаков отравления не нашли.