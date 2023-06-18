18 июня 2023, 11:33
Кива: глава ГУР Украины Буданов умер, не приходя в сознание
Бывший депутат Рады Кива: глава ГУР Буданов умер, не приходя в сознание
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание. Об этом написал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
По словам политика, данные о смерти Буданова поступили из посольства Украины в Германии.
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«Теперь в Киеве думают, что с этим делать, если вчера Зеленский, явно находясь в неадекватном наркотическом состоянии, сообщил, что проводил с начальником ГУР Будановым совещание», — написал он.
Киевский режим, уверен общественный деятель, теперь будет скрывать факт смерти Буданова.
Ранее СМИ писали, что Кирилл Буданов получил ранение 29 мая во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Ракета влетела прямо в его кабинет. Пострадавшего доставали из-под завалов, а затем перевозили в немецкий госпиталь. Состояние главы ГУР было тяжелым.
Однако после представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что у Буданова все хорошо. Он отмечал, что у начальника якобы «отличные дела, прекрасное здоровье», а также хороший аппетит.
Накануне, 17 июня, украинский президент Владимир Зеленский написал, что Буданов посетил заседание военного кабинета.
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Киев
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