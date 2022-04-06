Глава грузинского легиона признался, что российским солдатам связывают руки и ноги

Грузинский легион участвует в спецоперации на стороне Украины. Его глава Мамука Мамулашвили заявил, то его подчиненные не будут брать в плен российских солдат. Его слова опубликовал Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Мамулашвили подчеркнул, что считает российских солдат «оккупантами».

«Да, мы у них связываем руки и ноги. Я говорю сейчас про российских солдат. Мы их в плен брать не будем. Также, как и „кадыровцев“» — сказал он.

Ранее грузинский легион уже обвиняли в издевательствах над ВС России. Видео, доказывающее жестокое обращение с телами русских солдат со стороны подчиненных Мамулашвили, публиковали украинские Telegram-каналы. Грузины мучили умирающих пленных и издевались над мертвыми солдатами ВС РФ. В пытках заподозрили соратника бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, боевика Теймураза Хиназишвили.