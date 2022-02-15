Глава Госсовета Италии объяснил сложность введения антироссийских санкций

Евросоюз нуждается в российском газе, поэтому становится сложно ввести санкции против этой страны. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России. Все дело в дипломатическом балансе», — сказал Фраттини РИА «Новости».

Он добавил, что действия президента России Владимира Путина высоко бы оценили, если бы он помимо Италии дал гарантии на поставки энергоносителей Евросоюзу. Глава Госсовета назвал очевидной потребность многих европейцев в поставках российского газа. При этом он отметил, что президент России частично уже дал такие гарантии.

«Хорошо было бы президенту России сказать: „Наши энергетические поставки, которые до вчерашнего дня осуществлялись не только в Италию, но и в другие европейские страны, продолжатся в те же страны“» — сказал Фраттини.

Он подчеркнул, что такой жест был бы лидерским, дальновидным и стратегическим. В этом случае Россия бы не делала различий между своими друзьями и теми, кто ими не является.