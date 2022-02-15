Глава Госсовета Италии напомнил о призыве Путина уходить от однополярности мира

Президент России Владимир Путин был прав, когда в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал преодолеть однополярность мира и стремиться к сотрудничеству. Такое заявление сделал глава Госсовета Италии Франко Фраттини.

Фраттини в интервью РИА «Новости» вспомнил о речи президента РФ 15 лет назад и отметил, что его точка зрения была верной.

«Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал политик.

Он отметил, что США за минувшие 15 лет тоже осознали, что однополярность сохранить нельзя. На данный факт, по его словам, указывали бурный рост Китая, Индии и России. Фраттини подчеркнул, что это сделало необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент США Джордж Буш — младший, вероятно, не хотел.

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Путин раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Он выступил против планов расширения НАТО и размещения объектов противоракетной обороны Штатов на территории Восточной Европы.