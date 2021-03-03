Глава Госдепа назвал главный вызов перед США

Администрация президента США рассматривает в качестве своего главного внешнего противника Китай. Построение конкурентных отношений с Пекином — это главный вызов, который сегодня стоит перед Вашингтоном. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что взаимодействие с Россией также находится в сфере серьезных вызовов, которые предстоит решить в XXI веке.

«Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея. Но вызов со стороны Китая — совершенно другое дело», — заявил глава госдепартамента США.

Блинкен подчеркнул, что Китай на сегодня обладает мощной экономической, дипломатической военной и технологической мощью, которую он может противопоставить международной системе.

Как сообщила «Газета.ru», глава Госдепа отметил, что США намерены относиться к Китаю, как к конкуренту, с которым возможно сотрудничество при определенных условиях.

По словам Блинкена для этого нужно восстанавливать отношения с союзниками и партнерами, чтобы Китаю было сложнее игнорировать общие усилия.

В своем заявлении госсекретарь заявил, что США прекращают насаждение демократии в других странах путем военных вторжений и смены авторитарных режимов. Он отметил, что такая практика не работает.