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    09 января 2022, 18:40

    Госдеп: Россия хочет восстановить СССР

    Глава Госдепа заявил, что Россия хочет восстановить СССР

    Ольга Назаркина

    Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о геополитических планах, которые, по его мнению, есть у России. По словам госсекретаря, власти РФ хотят добиться восстановления СССР.

    Госдеп: Россия хочет восстановить СССР

    Блинкен уточнил, что это означает восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. Он подчеркнул, что это неприемлемо, написал ТАСС.

    В декабре предположениями по поводу восстановления Советского Союза поделилась заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она отметила, что это вызывает обеспокоенность у США.

    Президент Владимир Путин в минувшем году уже комментировал подобные высказывания. Он указал на то, что восстановление СССР бессмысленно и невозможно. Глава государства также отмечал, что распад Советского Союза стал для большинства жителей трагедией. По его словам, он испытывал такие же чувства, когда узнал, что страны не стало.