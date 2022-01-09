Госдеп: Россия хочет восстановить СССР

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о геополитических планах, которые, по его мнению, есть у России. По словам госсекретаря, власти РФ хотят добиться восстановления СССР.

Блинкен уточнил, что это означает восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. Он подчеркнул, что это неприемлемо, написал ТАСС.

В декабре предположениями по поводу восстановления Советского Союза поделилась заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она отметила, что это вызывает обеспокоенность у США.

Президент Владимир Путин в минувшем году уже комментировал подобные высказывания. Он указал на то, что восстановление СССР бессмысленно и невозможно. Глава государства также отмечал, что распад Советского Союза стал для большинства жителей трагедией. По его словам, он испытывал такие же чувства, когда узнал, что страны не стало.