Глава Госдепа пообещал россиянам эффект от санкций

Цель введенных против России санкций заключается в скорейшем завершении специальной операции на Украине. Страны Запада прилагают усилия и ужесточают свое давление, чтобы его ощутили простые россияне. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что пока Россия ответными мерами предотвращает финансовый коллапс, но долго так продолжатся не будет — эффект от торговых ограничений скажется на всех.

По прогнозу Блинкена, недоступность зарубежных кредитов приведет к сокращению производства, росту безработицы и дефициту в магазинах.

«Думаю, вы увидите, что россияне не смогут покупать то, что они покупали в последние 20 или 30 лет», — заявил глава Госдепа.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что вслед за снижением экономического потенциала России страна потеряет возможность финансировать армию и обеспечивать высокий уровень жизни для населения.

Минфин России по итогам этого года ожидает падения реальных располагаемых доходов россиян на 6,8%. Речь идет о сумме после вычета обязательных платежей и взносов. Но в следующем году ситуация стабилизируется и этот показатель вырастет на 1,3%.