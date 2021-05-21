Глава Госдепа Энтони Блинкен прибудет на Ближний Восток

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в скором времени прибудет на Ближний Восток, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Уточняется, что Блинкен проведет переговоры с главами МИД Израиля, Палестины и других государств, сообщила газета «Аргументы и Факты».

«Блинкен обсудит усилия по восстановлению и совместной работе с целью построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев», — отметили в пресс-службе.

Прайс пояснил, что планы Блинкена поддержал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. В четверг главы МИД США и Израиля два раза провели беседу по телефону. Коллеги выразили признательность Египту за помощь в установлении перемирия.