Мир 29 мая 2023, 10:01 Глава GIM Unimpresa заявил, что Запад не заставит итальянский бизнес уйти из России Глава GIM Unimpresa Торрембини: Запад не заставит бизнес Италии уйти из России РИА «Новости»

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Итальянский бизнес вопреки давлению западных стран не хочет уходить из России и терять привлекательный рынок. Такое заявление сделал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с РИА «Новости».

По его словам, текущая ситуация оказалась тяжелой с психологической точки зрения. Ежедневно от итальянских и западных политиков, СМИ, коллег из США, Германии, Франции GIM Unimpresa слышит вопрос о том, не уехали ли предприниматели из России.

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Торрембини отметил, что ему неприятно слышать подобные высказывания. Он напомнил, что итальянский бизнес за последние 30 лет глубоко проник в российскую экономику, инвестировал в нее миллиарды, открыл множество предприятий.

«Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок», — подчеркнул президент GIM Unimpresa.

Он добавил, что итальянцы и россияне похожи. Они расслаблены и спокойны, пока «петух не клюнет».

«Но как только это происходит, как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми», — резюмировал Торрембини.

Ранее он говорил, что некоторые итальянские компании сократили свой штат из России, но не ушли из страны.