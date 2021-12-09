Глава Генштаба ВС России Герасимов заявил о готовности пресекать провокации Украины в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о готовности пресекать провокации украинских властей в Донбассе. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, поставка Украине оружия «подталкивает» ее к опасным шагам. Речь идет об американских противотанковых комплексах Javelin и турецких беспилотниках Bayraktar, которые используют украинские военные, пояснил RT.

«В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны. Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — заявил Герасимов.