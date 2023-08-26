Мир 26 августа 2023, 11:06 Глава генштаба Нигера приказал привести армию в состояние повышенной боеготовности Al Hadath: Нигер привел армию в состояние повышенной боевой готовности Kay Nietfeld/dpa/globallookpress

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«Национальный совет по защите отечества» отдал приказ привести вооруженные силы Нигера в состояние повышенной боеготовности. Распоряжение поступило от главы генштаба страны Муссы Салау Барму, сообщило издание Al Hadath.

По данным журналистов, военные получили приказ из-за возможной угрозы в отношении страны.

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«С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности», — заявил Барму.

Приказ подтвердил лидер «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани.

Ранее правительство США сообщило, что не получало от Нигера сообщений об отзыве из страны дипломатического персонала.

МИД Франции отметил, что у пришедшего к власти в ходе госпереворота руководства Нигера нет прав требовать высылки дипломатов.