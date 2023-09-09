Мир 09 сентября 2023, 01:10 Глава Генштаба Британии испытал сильные эмоции, когда увидел уничтожение Challenger 2 в зоне СВО Глава Генштаба Британии Сандерс испытал бурные эмоции от ликвидации Challenger 2 Википедия

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Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс испытал бурные эмоции, когда увидел кадры с уничтожением танка Challenger 2 российскими силами в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил в беседе с Forces.net.

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — заявил он.

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Свои впечатления военный объяснил тем, что британские солдаты привязаны к своей боевой технике.

В среду, 6 сентября, глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил новости о ликвидации танка Challenger 2. Власти страны решили не отправлять на Украину замену уничтоженной боевой машине. Кроме того, в Лондоне захотели пересмотреть дальнейшие поставки киевскому режиму.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные уничтожили два танка Challenger посредством противотанковых ракетных комплексов «Корнет». По его словам, британские машины почти не показывают себя с точки зрения боевой мощи.