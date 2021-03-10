Глава генштаба Армении заявил, что продолжит службу в другом статусе
Уволенный в среду начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян заявил, что продолжит службу, но уже в другом статусе. Однако он пока не уточнил, в каком.
«Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в другом статусе», — говорится в заявлении Гаспаряна, который опубликовал представитель Генштаба Самвел Асатрян опубликовал в своей странице в Facebook.
Он также добавил, что за справедливым решением обратился в Административный суд. Кроме того, Гаспарян призвал солдат и офицеров продолжить «самоотверженное и преданное служение» только родине и народу во имя развития вооруженных сил, укрепления Армении и Нагорного Карабаха.
Также Гаспарян называет утверждения Пашиняна и весь процесс своей отставки антиконституционным.
«Как опубликованное заявление премьера, так и весь процесс моего освобождения от должности начальника Генштаба является антиконституционным», — говорится в тексте.
По его мнению, случившееся показывает, что выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра и досрочных парламентских выборов.
Гаспаряна отправили в отставку 10 марта после того, как президент страны Армен Саркисян не подписал в срок указ о его увольнении и не стал обжаловать в Конституционном суде.