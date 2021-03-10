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    10 марта 2021, 12:51

    Глава генштаба Армении заявил, что продолжит службу в другом статусе

    Анастасия Калинина

    Уволенный в среду начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян заявил, что продолжит службу, но уже в другом статусе. Однако он пока не уточнил, в каком.

    «Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в другом статусе», — говорится в заявлении Гаспаряна, который опубликовал представитель Генштаба Самвел Асатрян опубликовал в своей странице в Facebook.

    Он также добавил, что за справедливым решением обратился в Административный суд. Кроме того, Гаспарян призвал солдат и офицеров продолжить «самоотверженное и преданное служение» только родине и народу во имя развития вооруженных сил, укрепления Армении и Нагорного Карабаха.

    Также Гаспарян называет утверждения Пашиняна и весь процесс своей отставки антиконституционным.

    «Как опубликованное заявление премьера, так и весь процесс моего освобождения от должности начальника Генштаба является антиконституционным», — говорится в тексте.

    По его мнению, случившееся показывает, что выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра и досрочных парламентских выборов.

    Гаспаряна отправили в отставку 10 марта после того, как президент страны Армен Саркисян не подписал в срок указ о его увольнении и не стал обжаловать в Конституционном суде.