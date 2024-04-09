Мир 09 апреля 2024, 19:43 Глава Гагаузии рассказала об обещании Путина Гуцул: Путин пообещал поддержать Гагаузию на фоне давления Молдавии РИА «Новости»

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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на встрече с президентом Владимиром Путиным получила от него обещание, что Россия всегда будет поддерживать этот регион в экономическом и социальном плане. Об этом она сообщила РИА «Новости».

Политик рассказала российскому лидеру о давлении со стороны властей Кишинева. Гуцул выразила надежду, что Гагаузия получит поддержку Москвы.

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«Владимир Владимирович Путин дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать. <…> Как бы власти Кишинева ни шли против Гагаузской автономии», — отметила она.

Гуцул находится в российской столице с рабочим визитом. Она выразила надежду, что встреча с Путиным была не последней.

Ранее Евгения Гуцул пообещала, что Гагаузия объявит о своей независимости, если Молдавии примет решение объединиться с Румынией.