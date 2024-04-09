Мир 09 апреля 2024, 11:34 Глава Гагаузии раскрыла детали встречи с Путиным Глава Гагаузии обсудила на встрече с Путиным льготы для сельхозпроизводителей РИА «Новости»

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудила скидку на газ и льготные пошлины для сельскохозяйственных производителей в автономии. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Политик напомнила, что проводила встречу с российским лидером в марте, где просила оказать помощь Гагаузии.

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«Я рассказала о давлении на Гагаузскую автономию со стороны центральных властей. Были просьбы про скидки на газ и льготные пошлины для сельхозпроизводителей», — отметила она.

Ранее Гуцул пообещала, что Гагаузия заявит о своей независимости, если власти Молдавии примут решение объединиться с Румынией. Она выразила уверенность, что жители многих сопредельных болгарских и молдавских населенных пунктов поддержат Гагаузию.

Также Гуцул призвала власти Молдавии дружить с Россией и развивать сотрудничество по многим направлениям.