Глава ФЗНЦ Малькевич рассказал о побеге российского социолога Максима Шугалея из тюрьмы «Митига»

Глава Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил, что российскому социологу Максиму Шугалею удалось сбежать из тюрьмы «Митига». Его незаконно удерживали там на протяжении года.

В прошедшую субботу в арабских социальных сетях появилась информация, что незаконно удерживаемые заключенные совершили попытку побега из неофициальной тюрьмы «Митига», которой управляют боевики ПНС.

Малькевич рассказал, что сотрудники ФЗНЦ следили за происходящим и собирали информацию о произошедшем побеге. Через какое-то время удалось выяснить, что среди сбежавших находился Максим Шугалей. Тех, кто не смог сбежать далеко, террористы схватили, сильно избили и поместили в карцер.

Люди, побывавшие в «Митиге», рассказывали, что карцер — маленькое помещение размером 90 на 120 см. Там настолько мало места, что физически невозможно лежать, а спать можно только в сидячем положении.

Малькевич напомнил, что о нечеловеческом обращении с заключенными, о проводимых там пытках и отвратительных условиях содержания известно уже давно.

Несмотря на все сообщения, точно сказать сбежал Шугалей или был пойман, пока еще не представляется возможным. Для того, чтобы узнать судьбу российского социолога, ФЗНЦ направил в тюрьму адвоката, и на данный момент делает все возможное, чтобы его туда пропустили.

Социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан в мае 2019 года были схвачены боевиками группировки RADA на территории Ливии и без каких-либо обвинений помещены в неофициальную тюрьму «Митига». При этом россияне находились в этой стране на законных основаниях. Напомним, боевики террористической группировки используют заключенных в качестве «живого щита».