Мир 29 февраля 2024, 23:58 Глава ФСБ назвал количество баз ЦРУ на Украине Глава ФСБ Бортников: ЦРУ создало много баз на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центральное разведывательное управление США создало на Украине много секретных баз. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

«Много», — ответил Бортников на вопрос журналиста Первого канала о количестве баз ЦРУ на Украине.

Реклама

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЦРУ работает против России, потому что расценивает ее как своего противника. Он предположил, что на Украине находится больше 12 секретных баз разведуправления.

В понедельник, 26 февраля, американская газета The New York Times написала о работе ЦРУ на Украине. По данным издания, у границы с Россией находятся 12 секретных баз разведывательного управления. Американские разведчики помогают ВСУ, предоставляя координаты для нанесения ракетных ударов и сообщая о передвижении российских войск. Кроме того, они помогают Украине готовить шпионов и диверсантов для работе в России и по всей Европе.