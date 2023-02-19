Мир 19 февраля 2023, 19:57 Глава форума в Мюнхене сравнил выдержку Запада и Путина Глава форума в Мюнхене Хойсген: у Запада больше выдержки, чем у Путина YouTube

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Запад имеет большую выдержку, чем президент России Владимир Путин. С таким заявлением выступил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Его речь транслировали на сайте форума.

Во время выступления Хойсген высказался о «трансатлантическом единстве», указав, что Запад дал «четкий сигнал».

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«Пришли, чтобы остаться. И у нас больше выдержки, чем у Владимира Путина», — подчеркнул он.

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По словам председателя конференции, Западу нужно «сделать свои домашние задания» — увеличить расходы на оборону для дальнейшей поддержки Украины.

Хойсген назвал одним из главных впечатлений в этом году видеовыступление Владимира Зеленского. Председатель Мюнхенской конференции выразил надежду, что в 2023 году украинский президент будет участвовать в форуме лично.

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время выступления на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности призвала Владимира Путина изменить свою точку зрения на 360 градусов, чтобы «осчастливить весь мир». Позже МИД России указал на необразованность немецкого дипломата.