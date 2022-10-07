Эксперт Листовский рассказал, на сколько хватит запасов газа странам ЕС | 360°

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Эксперт Листовский рассказал, на сколько хватит запасов газа странам ЕС

Глава Фонда энергетического развития Андрей Листовский: запасов газа ЕС хватит до марта

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Имеющихся в расположении стран Европы запасов газа и хватит до февраля-марта. Такую оценку в эфире радио Sputnik дал генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

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Этот прогноз актуален, если в Европе не будет повышенного потребления газа из-за сильных холодов, отметил Листовский. При текущих темпах потребления запасов должно хватить до конца зимы - начала весны, но в апреле уже придется закачивать новый газ в подземные хранилища, сказал эксперт.

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