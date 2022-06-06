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    06 июня 2022, 04:30

    Глава финской разведки удивился, что Россия не давит на Финляндию из-за НАТО

    Глава SUPO Пелттари: РФ не оказывает давления на Финляндию из-за заявки на членство в НАТО

    Полина Созыкина

    Руководитель полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари назвал удивительным тот факт, что Россия не оказывает давления на страну за ее желание вступить в НАТО. Об этом глава финской разведки рассказал в беседе с газетой Financial Times.

    Глава финской разведки удивился, что Россия не давит на Финляндию из-за НАТО

    В интервью изданию глава полиции безопасности не уточнил, какой реакции от российских властей ожидали в Хельсинки. Он предположил, что в России заинтересованы «каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия», если страна все же вступит в НАТО.

    Ранее о реакции президента России Владимира Путина рассказал глава Финляндии Саули Ниинисте. Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял, заявил Ниинисте.

    Финляндия и Швейцария в мае заявили о своем желании стать членами НАТО и подали заявки в альянс. Однако Турция заблокировала голосование в блоке, выдвинув претендентам свои требования. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не изменит свою позицию относительно вступления двух северных стран в альянс.