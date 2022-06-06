Глава финской разведки удивился, что Россия не давит на Финляндию из-за НАТО

Руководитель полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари назвал удивительным тот факт, что Россия не оказывает давления на страну за ее желание вступить в НАТО. Об этом глава финской разведки рассказал в беседе с газетой Financial Times.

В интервью изданию глава полиции безопасности не уточнил, какой реакции от российских властей ожидали в Хельсинки. Он предположил, что в России заинтересованы «каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия», если страна все же вступит в НАТО.

Ранее о реакции президента России Владимира Путина рассказал глава Финляндии Саули Ниинисте. Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял, заявил Ниинисте.

Финляндия и Швейцария в мае заявили о своем желании стать членами НАТО и подали заявки в альянс. Однако Турция заблокировала голосование в блоке, выдвинув претендентам свои требования. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не изменит свою позицию относительно вступления двух северных стран в альянс.