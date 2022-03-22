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    22 марта 2022, 14:57

    Глава фермерского союза Германии указал на значительное подорожание пшеницы

    Артур Блянихов

    Глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид обратил внимание на значительный рост цены на пшеницу в стране с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «И я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будут сохранен», — цитирует Руквида RT.

    По его словам, цены на продовольствие тоже будут расти. Он объяснил это тем, что в случае выпадения такого крупного поставщика пшеницы и подсолнечника, каким является Украина, то это будет влиять на цены и рынки.