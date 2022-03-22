Глава фермерского союза Германии указал на значительное подорожание пшеницы

Глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид обратил внимание на значительный рост цены на пшеницу в стране с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

«И я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будут сохранен», — цитирует Руквида RT.

По его словам, цены на продовольствие тоже будут расти. Он объяснил это тем, что в случае выпадения такого крупного поставщика пшеницы и подсолнечника, каким является Украина, то это будет влиять на цены и рынки.