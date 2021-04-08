Глава Федерации керлинга выразил мнение, что спорт вне политики

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал конфликт США и Китая из-за которого Штаты хотят бойкотировать Зимнюю Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что политика и спорт не должны быть связаны. Так же Свищев уверен, что в результате Америка бойкотировать Олимпиаду не станет.

«Спорт должен быть нейтральным и не поддаваться на политические провокации. Быстрее, выше, сильнее — основные принципы спорта», — подчеркнул он.