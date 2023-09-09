Мир 09 сентября 2023, 17:27 Глава Евросовета раскритиковал российский план бесплатной поставки зерна в страны Африки Евросовет раскритиковал план России по бесплатной отправке зерна в Африку РИА «Новости»

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Российский план по бесплатной поставке зерна в самые нуждающиеся страны Африки вызвал недовольство главы Евросовета Шарля Мишеля. Он обвинил Россию в «неуважении к африканским странам». Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Совета ЕС.

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам!» — прокомментировал Мишель.

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Он заявил, что зерновая сделка позволила экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в нуждающиеся страны, а разработанные Евросоюзом «коридоры солидарности» — 40 миллионов.

Россия планирует начать поставку бесплатного зерна в Африку уже через две-три недели. Продовольствие получат шесть стран. Турция выразила готовность содействовать в переработке зерна из России для отправки в Африку. Всего Россия планирует безвозмездно отправить в страны Африки миллион тонн зерна.