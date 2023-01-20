Мир 20 января 2023, 07:22 Глава Евросовета признал сложность принятия новых санкций против России Глава Евросовета Мишель признал, что принимать новые санкции против России стало сложнее РИА «Новости»

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Европейскому союзу все труднее согласовывать новые санкционные ограничения против России среди членов сообщества. Об этом изданию Bloomberg сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Каждое новое обсуждение ввода санкций гораздо труднее, чем прошлое», — сказал он.

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Мишель отметил, что в вопросе давления на Россию Евросоюз не намерен отступать от своей линии и продолжит рассматривать вероятность введения дополнительных антироссийских ограничений.

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«Европейским странам нужно постараться передать Украине больше тяжелых современных танков. Но Германии трудно принять это решение и я понимаю, почему», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон не смог добиться от Германии поставок танков Leopard украинской армии. Немецкая сторона не хочет принимать это решение в одиночку, требуя сделать то же самое от США.