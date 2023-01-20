Мир 20 января 2023, 10:21 Глава Евросовета пожаловался на сложные дискуссии о санкциях против России Шарль Мишель: каждая дискуссия в ЕС о санкциях против России становится все сложнее РИА «Новости»

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В Евросоюзе нарастает количество трудностей, связанных с принятием санкций против России, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, дискуссии на эту тему становятся все сложнее, сообщил Bloomberg.

«Каждая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей», — признался Мишель.

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По его мнению, несмотря на это, ограничительные меры нужно усиливать. В этом процессе нужно задействовать больше государств, добавил он.

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С февраля прошлого года ЕС ввел против России девять пакетов санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на ВЭФ в Давосе заявила, что ограничительные меры должны погрузить экономику РФ в рецессию, которая будет длиться десятилетия.

Она добавила, что ЕС продолжит использовать политику санкций против России, а Украине будет оказывать поддержку столько, сколько это будет необходимо.

Санкционное давление при этом поддерживают не все государства Европы. Против ограничительных мер ранее выступили власти Венгрии. Консультации, которые проводили в стране, показали, что большинство венгров не поддерживает такое давление.