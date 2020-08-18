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    18 августа 2020, 17:05

    Глава Евросовета поговорил с Путиным по поводу ситуации в Белоруссии

    Андрей Иванов

    Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. На своей странице в Twitter он заявил, что справиться с кризисом поможет лишь мирный диалог.
    Глава Евросовета поговорил с Путиным по поводу ситуации в Белоруссии

    «Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — сообщил Мишель.

    Ранее Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора лидеры государств подняли тему Белоруссии. Меркель заявила, что белорусское правительство «должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом».

    Глава Евросовета поговорил с Путиным по поводу ситуации в Белоруссии | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Российский президент назвал неприемлемыми любые попытки вмешаться в дела Белоруссии.

    Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Белоруссии после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента 9 августа. По данным Центризбиркома, действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко поддержало абсолютное большинство — 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

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