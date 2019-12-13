  • Глава Евросовета подтвердил продление санкций ЕС против России

    13 декабря 2019, 04:08

    Александра Каширина

    В пятницу, 13 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите Евросоюза объявил о продлении санкций еще на полгода. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Глава Евросовета подтвердил продление санкций ЕС против России

    Он обусловил это важностью для Евросоюза связать антироссийские ограничительные меры с выполнением минских соглашений. Решение было принято после обсуждения на саммите с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном итогов встречи «нормандской четверки» в Париже.

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    По его словам, это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это было возможностью принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций.

    «Мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом», — сказал Мишель ночью в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы Европейского совета.

    Теперь окончательно решение о продлении должен принять Совет Европейского союза.