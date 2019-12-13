Глава Евросовета подтвердил продление санкций ЕС против России

Он обусловил это важностью для Евросоюза связать антироссийские ограничительные меры с выполнением минских соглашений. Решение было принято после обсуждения на саммите с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном итогов встречи «нормандской четверки» в Париже.

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По его словам, это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это было возможностью принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций.

«Мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом», — сказал Мишель ночью в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы Европейского совета.

Теперь окончательно решение о продлении должен принять Совет Европейского союза.