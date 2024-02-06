Мир 06 февраля 2024, 17:52 Глава Евросовета объяснил, в каком случае ВСУ будут сражаться «водяными пистолетами» Мишель: без помощи ЕС украинцам придется сражаться водяным пистолетами Ministry of Defense of Ukraine

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Бойцам ВСУ придется сражаться словами и водяными пистолетами, если Евросоюз не направит Украине военную помощь. Об этом на пленарной сессии Европейского парламента заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщило РИА «Новости».

Во время встречи некоторые депутаты ЕП раскритиковали поставки оружия ВСУ. Высказывания парламентариев вызвали удивление у главы Евросовета. Он отметил, что его ошеломили слова представителей левых сил, сомневающихся в необходимости направлять Украине военную помощь.

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«Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?», — обратился Мишель к депутатам.

Ранее американский историк Марк Эпископос предположил, что Украине не помогут победить даже поставки мощных западных вооружений. По его словам, Россия сможет разработать тактику против зарубежной техники. Эксперт также указал, что в российской армии нет дефицита боеприпасов. Россия одерживает верх в конфликте, заключил аналитик.