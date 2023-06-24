Мир 24 июня 2023, 14:41 Глава Евросовета назвал события в России внутренним делом страны Глава Евросовета Мишель заявил, что поддерживает контакты с G7 и ЕС по ситуации в России РИА «Новости»

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Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран «Большой семерки» и Евросоюза по ситуации в России. Его заявление привел ТАСС.

«Я внимательно слежу за тем, как разворачивается ситуация в России. Нахожусь в тесном контакте с партнерами по „Большой семерке“ и лидерами Евросоюза. Но происходящее — внутреннее дело России», — сказал Мишель.

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Глава Евросовета при этом подчеркнул, что содружество продолжит активно помогать Украине и президенту республики Владимиру Зеленскому.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг частной военной компании «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина является военным мятежом и ударом в спину страны.

Свою поддержку Владимира Путину уже публично выразили главы многих российских регионов, а также патриарх Московской и всея Руси Кирилл.