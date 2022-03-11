Глава европейской дипломатии признал, что Запад совершил ошибки в отношениях с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией и потерял возможность сближения с Москвой. Об этом он сказал в интервью телеканалу TF1.

«Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО», — сказал он в интервью телеканалу TF1. Его слова привел РИА «Новости».

По мнению Борреля, неправильно давать обещания, которые нельзя реализовать.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что кризис в отношениях между Евросоюзом и Россией, возникший на фоне украинского конфликта, станет поводом для «геополитического пробуждения» Европы. В частности, он пояснил, что странам ЕС необходимо будет ликвидировать энергетическую зависимость от РФ.

Ранее Жозеп Боррель попросил мировое сообщество не допустить эскалации на Украине и не вступать в прямую войну с Россией. По его словам, в противном случае может начаться третья мировая война.