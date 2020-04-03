Глава европейской дипломатии поддержал призыв снять санкции в период пандемии коронавируса

По словам Борреля, рестрикции не должны быть препятствием для срочной доставки продовольствия и медицинских средств для борьбы с COVID-19. Он добавил, что сейчас готовится текст коммюнике, в котором будет поддержан призыв Гутерреша снять со стран односторонние санкции. Однако неясно, одобрят ли его страны-члены Евросоюза.